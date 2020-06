Izvinjenje Borjana, zna šta je falilo

Partizan je danas ponovo savladao Crvenu zvezdu, ponovo je pobeda bez primljenog gola.





Golman Crvene zvezde Milan Borjan je istakao da mu je veoma teško.



"Težak poraz, čestitam Partizanu na pobedi. Teško je kad izgubiš ovako. Falilo je žara, završnice, taj zadnji pas, ali Bože moj, glavu gore, idemo dalje", rekao je Milan Borjan.



Da li je mogao bolje kod gola? Teško, ako nas pitate.



"Nisam video loptu, tek u zadnjoj sekundi sam je ugledao i nisam mogao da toliko brzo reagujem. Dešava se, šta da radimo, imamo još dve utakmice u prvenstvu i da slavimo titulu", rekao je golman crveno-belih.



Želi da uputi i izvinjenje navijačima.



"I ja bih se izvinio navijačima, tri godine zaredom sam ovde i ne možemo taj Kup da uzmemo, stvarno mi je krivo i želim da im se ovom prilikom izvinim. Bože zdravlja, pokušaćemo sledeće godine", kaže on.



Da li to znači da ostaje u Zvezdi?



"Imam tri godine ugovor, na klubu je da li ostajem ili ću da idem. Sve zavisi od kluba i uprave, prepustiću sve to njima da odluče", kaže Borjan.