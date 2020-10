Iznenađenje u programu uživo, kome Zvezda još uvek duguje?!

Slaviša Stojanović . U okviru emisije ''Kao nekada'' na TV Arena Sport, a u saradnji sa AdmiralBet -om, gost je večeras bio nekadašnji trener Crvene zvezde





Sećate se, radi se o treneru koji je sa Zvezdom 2014. godine prekinuo šestogodišnju Partizanovu dominaciju na domaćoj sceni i osvojio šampionsku titulu.





Skoro šest i po godina je prošlo od tada, Stojanović je već u leto 2014. napustio ''Marakanu'', a jedan od glavnih njegovih aduta u toj šampionskoj sezoni bio je vezista Miloš Ninković .





TV Arena Sport je večeras uključila i njega u emisiju i pružila mu priliku da nešto pita svog nekadašnjeg trenera. Međutim, Ninkovićevo prvo pitanje je bilo neočekivano:





''Da li je dobio premiju za titulu pošto ja još nisam?'', upitao je Ninković.





Stojanović se pomalo zbunio, ali se na kraju ponudio da mu pomogne u rešavanju tog problema.





''To je trebalo da sačekam koju godinu i onda je to leglo na račun... nisam tačno proveravao parcijalno šta, kako, gde... dogovorili smo se za neku sumu i ta suma je posle bila isplaćena... Ono što smo se dogovorili, to je bilo ispoštovano. Sad Nine ako ima gužvu oko toga, neka se javi ako mogu da pomognem'', dodao je Stojanović.

