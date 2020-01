Iznenađenje, Terzić proglasio dvojicu najboljih u Zvezdi! Najavio odlazak jednog od petorice nosilaca!

Pojavio se i Zvezdan Terzić u Antaliji, a generalni direktor Crvene zvezde istakao je da je istina da će ovaj prelazni rok biti pasivan što je i slučaj do sada, kao i da će mladi igrači imati priliku da se dokažu.



"Najavio sam da ce prelazni rok biti nikad pasivniji. Imamo odličan igrački kadar koji smo sačuvali. Otišao je samo Marko Marin, a došao Sanogo za kog smo procenili da može da odgovori svim zahtevima u Crvenoj zvezdi. Može biti još odlazaka, jer imamo prenagomilan igrački kadar na nekim pozicijama i ukoliko neko ode njegovo mesto će popuniti igrac iz Omladinske škole. Po mojoj proceni kasnimo sa ubacivanjem nekih igrača u prvi tim, a Veljko Nikolic i Željko Gavric su pokazali da su u ovom trenutku možda i najbolji igraci Zvezde, pa će sigurno imati veliku minutažu", rekao je Terzić.



Ko će napustiti klub? Terzić kaže da će odlazaka definitivno biti do kraja prelaznog roka.



"Imamo višak napadača i veznih igraca koji svi zaslužuju da igraju. Pa će verovatno neko od njih napustiti klub. Verujem da sve to treba rasteretiti, i budzet, a i zbog Dejana Stankovica da bi mu olakšali situaciju. Nudjeni su nam neki dobri igrači 28-30 godina, ali nismo ih želeli, jer su bitni samo mladi igrači", kaže Terzić.





Možda je i pojednostavio, jedan od naredne petorice bi definitivno mogao da napusti klub, a možda i više njih.



"Za Boaćija, Degeneka, Pavkova, Borjana i Bena se mnogi raspituju", rekao je Terzić novinarima u Antaliji.