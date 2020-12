Iz Zvezde danas sve spektakularnije vesti, Deki našao pojačanje u Interu?!

Ni to nije sve!





'' Telegraf '' je tokom popodneva preneo svoja nezvanična saznanja da je trener Crvene zvezde Dejan Stanković naciljao još jednog krilnog igrača, i to u - milanskom Interu!





U pitanju je 22-godišnji Aksel Bakajoko, francuski internacionalac, koji nastupa za U23 ekipu Intera.







On je još pre šest godina iz francuskog Red Stara došao u mlađe kategorije Intera, kasnije je išao na pozajmice u Sošo i Sent Galen, ali mu to nije pomoglo da se izbori za mesto u prvom timu Intera.





Ugovor sa ''Neroazurima'' mu ističe na leto i jasno je da ne bi trebalo da bude većih prepreka da već ove zime promeni sredinu, a Stanković zahvaljujući svojim vezama na ''Meaci'' ima priliku da to i iskoristi.





Zanimljiv igrač, na ''Transfermarktu'' je procenjen na 1.6 miliona evra, a ukoliko Stanković bude uporan, vrlo brzo ćemo saznati i šta Inter traži po pitanju transfera ovog igrača u Zvezdu.

-