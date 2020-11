Iz Škotske stigla "definicija" našeg naroda o reprezentaciji - Vreme je da je od sutra zauvek promenimo!

Iz Škotske je juče stigla zanimljiva vest da bi u Beograd došlo i preko 10.000 navijača, da nema pandemije koronavirusa, te da bi mnogi došli i bez karata, samo da budu TU, u blizini mesta gde se ispisuje istorija... a koliko bi nas bilo u obrnutom slučaju u Glazgovu?!



Škoti žive za utakmicu u četvrtak, i svi navijači dišu ubrzanim pulsom dok odbrojavaju sate do utakmice veka, jer oni od 1998. godine čekaju plasman na jedno veliko takmičenje.



U takvom iščekivanju, miksu emocija koje skaču gore-dole, prilično ih je zatekla vest da u Srbiji vlada nešto drugačija atmosfera, ne samo uslovljena pandemijom koronavirusa, već i činjenice da je reprezentacija u drugom planu?



Sagovornik renomiranog škotskog Dejli rekorda bio je nekadašnji PR Crvene zvezde i sadašnji prezenter Al Džazire, Milan Bošković, koji je objasnio da je atmosfera u Srbiji potpuno suprotna od one u Škotskoj.



"Tek kada se utakmica približi, ljudi pričaju više o njoj. Ali istina je da mnogi ne mare mnogo za reprezentaciju. Situacija sa virusom je zbunila ljude. Gledaće i oni utakmicu, ali to je potpuno drugačije nego u Škotskoj. Ljudi u Srbiji umeju da kažu da igrači dolaze na okupljanje sa reprezentacijom da bi se zabavili da ne daju 100%", rekao je on, a na konstataciju da nije onda samo pandemija u pitanju, odgovorio je:



"Pre svega, nacionalni tim nije popularan kao klubovi. Rivalitet Crvene zvezde i Partizana je veći od reprezentacije. Naša glavna osobina kada je u pitanju reprezentacija jeste potpuna nepredvidivost. Svi su digli ruke od nje pre utakmice sa Norvežanima. Onda su momci odigrali najbolju utakmicu ove godine, nakon što su razočarali u Ligi nacija. Ne znam da li su bile u pitanju taktičke greške Norvežana, ili ih je naš selektor iznenadio", istakao je Milan Bošković.







Takođe, on je otkrio Škotima ono što i sami znaju - od koga im preti najveća opasnost.



"Tadić i Mitrović su igrači koje Škoti moraju da zaustave. Ako uspeju u tome, zaustaviće i Srbiju. U odbrani već neko vreme eksperimentišu i skoro na svakoj utakmici naprave neku grešku. Ali to se dešava kada su pod konstantnim pritiskom, a ne očekujem da će tako biti i protiv Škotske", zaključio je Milan Bošković.



Da li je u nečemu pogrešio?



Koliko bi srpski navijača bilo u Glazgovu i zašto daleko manje nego što bi bilo njih u Beogradu?



Nema veze, ni ako svi znamo da su Zvezda i Partizan ispred reprezentacije. Sutra ćemo dokazati da umemo i drugačije. Podsetićemo ih uvek rado na 2010. godinu kada je Radomir Antić ujedinio navijače više nego bilo ko u istoriji. Neka tako bude i sada, i ubuduće.



Napred Srbija!