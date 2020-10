Iz Norveške stigao SMS, Srbija ide u finale baraža!

Fudbalska reprezentacija Srbije je uspela da se plasira u finale plej-ofa za plasman na EURO 2021, pošto je danas savladala reprezentaciju Norveške posle produžetaka. Nakon 90 minuta bilo je 1:1, nakon produžetka još jedan, magičan gol SMS-a za konačnih 1:2.











Već u petom minutu nova odlična šansa, prodor raspoloženog Đuričića po levoj strani, šutirao je u dalji ugao, ali je ipak za malo bio neprecizan.



Manje od 60 sekundi kasnije još jedna prilika, lopta je stigla do Lazovića, koji šutira sa ivice kaznenog prostora, ali je odbrana Norveške u poslednjem trenutku uspela da ga izblokira, lopta je otišla preko gola domaćina.



Norvežani su onda usporili ritam, uspeli malo da povežu svoje redove, ali je u 17. minutu Tadić poslao sjajnu loptu ka kaznenom prostoru rivala, Đuričić je probao glavom, ali je tukao pravo u Jarštajna.



Ređale su se prilike pred golom Norveške, u 25. minutu centaršut Lazovića sa desne strane, Mitrović tuče glavom sa ivice peterca, ali šalje loptu pored gola, da bi samo minut kasnije zapaženi Đuričić proleteo po levoj strani, ubacio je loptu pred gol rivala, ali je odbrana Norveške uspela da se snađe, na kraju je Jarštajn uhvatio loptu u ruke.



Retka prilika za Norvešku usledila je u 32. minutu, ali jako ozbiljna, Haland je tukao iz izgledne pozicije glavom posle kornera, ali je Maksimović intervenisao i sa linije skinuo loptu.



Samo tri minuta kasnije najbolja prilika za Srbiju,

Mogli su Norvežani da kazne pulene Ljubiše Tumbakovića za silne promašaje u poslednjem minutu prvog poluvremena, centaršut Halanda, odličan skok Sorlota, ali sigurna intervencija Predraga Rajkovića, ostalo je 0:0.



Srbija je dominirala u prvih 45 minuta, ali to nije uspela da pretvori u prednost.



U prvih 10ak minuta drugog dela nije bilo većih prilika, a onda još jedna idealna prilika za "Orlove" da stignu do prednosti, lopta je došla do danas fantastičnog Filipa Đuričića na samo par metara od gola rivala, ofanzivac italijanskog Sasuola se odlično okrenuo i tukao, ali je Jarštajn pravovremeno istrčao, skratio mu ugao i sjajnom reakcijom sačuvao mrežu.



Usledila je dva minuta kasniije nova prilika za Srbiju, centaršut Lazovića sa desne strane, Mitrović dobro skače i zahvata loptu glavom, ali pogađa Reginilsena, nakon čega Jarštajn lako interveniše.



Uzvratio je par minuta kasnije King jako dobrim udarcem sa ivice kaznenog prostora, ali i dobra intervencija i srpskog čuvara mreže.





A onda, dvostruka izmena selektora Ljubiše Tumbakovića, uveo je u igru Milinković-Savića umesto Đuričića i Luku Milivojevića umesto Maksimovića, a samo par minuta kasnije upravo je vezistu Lacija oborio kapiten Norveške Elabdelaui na oko 30 metara od gola domaćina.