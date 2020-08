Iz Korone na ''Čair'' - Crnogorac pojačao Radnički!

Crnogorski fudbaler Uroš Đuranović potpisao je danas ugovor sa Radničkim iz Niša.







Kako je saopštio srpski klub, 26-godišnji Đuranović je u junu napustio poljsku Koronu, za koju je odigrao 20 utakmica.







Pre toga, dve godine je nastupao za Duklu, za koju je odigrao 59 utakmica i postigao devet golova.





Bivši mladi reprezentativac Crne Gore je karijeri još igrao i za Mogren, Iskru, Lovćen i Dečić.





"Nakon tri godine u Češkoj i Poljskoj odlučio sam da se okušam u Srbiji. Odabrao sam Radnički jer se ambicije kluba poklapaju sa mojim. Želim da napredujem, da se što pre integrišem u ekipu i da dobrim igrama i golovima pomognem timu da ostvari zacrtane ciljeve. Verujem da ću se ovde pokazati u pravom svetlu i da ću pokazati ljudima u klubu da nisu napravili grešku što su me angažovali", rekao je Đuranović.



On je dodao da je pratio igre Radničkog, da ekipa igra napadački i da se njeni igrači prodaju u dobre klubove.



"Zbog toga mi nije bilo teško da donesem odluku i dođem na Čair. Dobar sam prijatelj sa Crnomarkovićem, Grbićem, Ostojićem i Nomom, koji su sa uspehom nosili dres Radničkog i oni su mi rekli sve najbolje o klubu, njegovoj ogranizaciji, ali i samom životu u Nišu", naveo je on.