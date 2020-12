Ivanjički beli kompletniji, spremaju iznenađenje na Banovom brdu

Trener fudbalera Javora Igor Bondžulić rekao je danas da je Čukarički favorit u predstojećem meču, ali je i istakao da veruje u svoj tim.







"Svi znamo da je Čukarički organizovan klub, sa dosta dobrih fudbalera, medju kojima je veliki broj mladih, željnih dokazivanja. Ne možemo poreći činjenicu da su favoriti na domaćem terenu, ali mi imamo snage i kvaliteta i zbog toga imamo pravo da se nadamo da ćemo zabeležiti pozitivan rezultat i verujemo u takav ishod", rekao je Bondžulić, prenosi klub.



Fudbaleri Javora sutra gostuju Čukaričkom, u utakmici 18. kola Super lige Srbije.



Javor je trenutno 13. na tabeli domaćeg šampionata sa 18 bodova, dok je ekipa sa Banovog brda peta sa 29.



"Znam kako klub funkcioniše i dosta igrača iz perioda kada sam u Čukaričkom bio pomoćni trener. Možda to i jeste moja prednost u odnosu na kolegu, pošto verujem da bolje poznajem njihovu ekipu nego on našu", rekao je Bondžulić.



Napadač Javora Anes Rušević naveo je da se nada početku pozitivnog niza baš u Beogradu.



"Mi smo spremni, a što se tiče Čukaričkog očekujem pozitivan rezultat. Veoma su dobra ekipa i organizovan klub, ali mi idemo na povoljan rezultat po nas. Pauza nam je dobro došla, jer smo u prethodnom periodu imali negativne rezultate. Uz to, vratila su nam se četiri fudbalera. Atmosfera u ekipi je odlična, nadamo se da ćemo u Beogradu krenuti u niz dobrih rezultata", rekao je on.



Utakmica se igra u petak, sa početkom od 18 časova.