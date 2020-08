Ivanjičani se plaše Oumarua, ali napominju: "Deluju kao da nisu dovoljno spremni"

"Videli ste i sami, u utakmici protiv Partizana, bez obzira što je u pitanju novi tim, dosta su dobro organizovani, predvodjeni iskusnim trenerom. Igrali su dosta disciplinovano i odgovorno i do samog finiša su imali aktivan rezultat", rekao je Bondžulić, prenosi klub.



"Čeka nas težak zadatak u sredu. Pretpostavljam da će igrati podjednako motivisano kao u prvom kolu i da će pokušati da naplati ovde ono što nije protiv Partizana, i pored dobre igre", dodao je on.



Fudbaleri Javora u sredu dočekuju Napredak u drugom kolu Super lige Srbije.



Obe ekipe tražiće na ovoj utakmici prve bodove u sezoni, nakon poraza u uvodnoj rundi takmičenja. Javor je poražen od Mladosti u Lučanima (1:2), a Napredak na svom terenu, od ekipe Partizana (1:3).



"Mi želimo da na domaćem terenu zabeležimo pobedu u prvoj utakmici. Mislim da će utakmica biti zanimljiva i da smo kadri da zabeležimo prvi trijumf u prvenstvu", rekao je Bondžulić.



Bondžulić je naveo da ceni ceo tim Napretka, ali je posebno apostrofira iskustvo Oumarua i Markoskog.



"Najveća opasnost svakako preti od Oumarua i Markoskog. Dosta su iskusni, prošli su mnogo teških situacija u karijeri i uz te mlade igrače koje Napredak ima čine kvalitetnu ekipu. Deluje da nisu najbolje pripremljeni u ovom trenutku. Oumaru je najopasniji igrač Napretka, uz poštovanje prema ostalim igračima", rekao je on.



Utakmica Javor - Napredak igra se u sredu od 19.00 Ivanjici.