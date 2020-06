Ivanić otkrio šta je novo u tim doneo Deki Stanković

Fudbaler Crvene zvezde Mirko Ivanić rekao je danas da je zadovoljan prolaskom u polufinale Kupa Srbije, ali i golovima koje daje od nastavka sezone posle pandemije koronavirusa.





Zvezda je pobedila Inđiju na gostovanju sa 2:1 i prošla u polufinale Kupa Srbije u fudbalu.







Ivanić je posle utakmice posebno istakao energiju i želju Dejana Stankovića da Zvezda osvoji duplu krunu i na taj način podigao ceo tim.







"Zadovoljan sam što smo prošli dalje. Svesni smo bili da će meč protiv Indjije biti težak jer su oni zaista ekipa koja dobro igra na domaćem terenu. Ostvarili smo naš cilj, prošli dalje, sad sledi mali predah, a već za vikend nas očekuje novi izazov. Golovi me čine srećnim, kao i asistencije. Zadovoljan sam što sam u prilici da na taj način pomažem timu i voleo bih da ih što više bude do kraja sezone", rekao je Ivanić posle utamice sa Inđijom.



Ivanić je pohvalio svoju ekipu jer, kako je naveo, nije bilo lako igrati u Inđiji.



Istakao je da Zvezda želi "duplu krunu", odnosno da je posle osvajanja titule šampiona Srbije cilj i trofej u Kupu.



"Crvena zvezda je klub koji svake godine ide na duplu krunu, tako da nam je to cilj i ove sezone. Mislim da možemo to da ostvarimo i veoma smo blizu toga. Deki je dolaskom doneo pozitivnu energiju, ima veliku želju da osvojimo duplu krunu, što nas igrače izuzetno motiviše. To je pozitivno, zbog toga verujem da ćemo ostvariti sve postavljene ciljeve", kazao je Ivanić.