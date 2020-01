Ivanić na novom početku, može li da preuzme dirigentsku palicu?

Ako je neko na novom početku u Crvenoj zvezdi od starih igrača, onda je to Mirko Ivanić.



Fudbaler koji je stigao kao veliko pojačanje u Crvenu zvezdu se i dalje nije dokazao navijačima ovog tima, ali ima veliku želju da to učini.



Kod Vladana Milojevića nije mnogo igrao, što zbog povreda, što zbog taktičkih zamisli.



"Definitivno je ovo novi početak za mene. Očekuje me novo dokazivanje. Kada dođe novi trener kao igrač uvek imaš dodatnu želju za dokazivanjem, jer niko ne igra zbog starih zasluga. Boriću se za svoju poziciju. Voleo bih da preuzmem lidersku poziciju", rekao je Ivanić.



Govorio je i o Stankoviću.



"Mister je uneo svoj pečat, vidi se da je dugo igrao u Italiji. Radimo mnogo na taktici i brzo smo se navikli. Nadam se da je i on zadovoljan nama", rekao je on, a zatim je dodao:



"Moja prirodna pozija je iza napadača, nadam se da ću se izboriti za mesto u timu i svojim igrama pomoći ekipi da ostvari uspehe. Naravno, spreman sam da odgovorim i na sve druge zahteve koje trener Stanković postavi pred mene", kaže Ivanić.



Taktika je centar sveta za Dejana Stankovića.



"Ušli smo u pripremni period gde je akcenat na utakmicama. Onaj teži deo odradili smo uspešno na Kipru i sada više radimo taktički deo pripremajući se kroz mečeve za start Superlige. Verujem da ćemo iz utakmice u utakmicu biti sve bolji", kaže vezni fudbaler Crvene zvezde.