Istina je, Partizan odbio 10 miliona!

Savo Milošević je potvrdio ono što se govorilo u krugovima oko Partizana, a to je da je klub odbio ponudu od 10 miliona evra za Umara Sadika.



Nigerijski napadač se dokazao ove sezone, veliki je potencijal i može mnogo da pokaže u budućnosti, što je dovelo i do veoma visoke cene za Sadika.



"Rekao sam već koju cenu tražimo za Sadika. Danas smo pričali u stručnom štabu. Zaista deluje suludo da i ja i stručni štab razmišljamo kako ne želimo da uzmemo 10.000.000 evra za jednog igrača. To je bilo nezamislivo pre, a sada je takva situacija. Izuzetno sam zadovoljan što nemam pritisak od strane rukovodstva i odbio sam tri ponude za Sadika: od sedam, osam i 10 miliona i niko iz kluba me nije nazvao iz uprave i rekao "Čoveče, zašto ovo odbijamo", rekao je Milošević.



Savo Milošević ističe da ništa od ovoga ne utiče na Nigerijca, a igrač je to sam i potvrdio.



