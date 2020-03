Iskreni Stojke: "Fudbal nigde neće pobeći..."

Golman Partizana Vladimir Stojković rekao je danas da mu nedostaje fudbal, ali da je zdravlje najbitnije.



"Sigurno da nedostaje fudbal. Ovo je specifična situacija jer smo stalno u kući i biće čak i duźe od svake naše zimske, odnosno letnje pauze. Najbitnije je zdravlje i svi ćemo ispoštovati odluku nadležnih, a fudbal neće nigde pobeći, biće tu i kad sve prođe", rekao je Stojković, a prenosi sajt kluba.



Rad od kuće nije lak, niti potpun, ali...



"Ne možemo mnogo da se improvizujemo, dok ne budemo mogli da izađemo napolje. Nemam previše sprava, ali dosta može da se uradi i sa svojom težinom i da vam pomognu neki elementi iz kuće", rekao je Stojković.



Stojković se osvrnuo i na brojku od sedam "večitih" derbija na kojima nije primio gol.



"Svakako da to imponuje, ali mislim da sada treba da skrenemo pažnju sa fudbala, sada je ovo najbitnija stvar i da se ljudi sačuvaju, pa kada sve prođe pričaćemo o fudbalu", ističe Stojković.



On je za kraj potvrdio da su igrači složni da se odreknu dela zarada kako bi se pomoglo u teškom periodu.



"Apelujem na sve ljude da pomognu na bilo koji način, da li je to finansijski ili tako što će pomoći da se odnese hrana penzionerima ili slično. Ali, najvaźnije da se držimo pravila, da budemo u karantinu i čak i kad je dozvoljeno da što manje šetamo, osim ono što je neophodno za svakodnevni život. Moramo da izdržimo jer što se više budemo pridrźavali, to će brže proći", zaključio je Stojković.