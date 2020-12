Iskreni Rade Bogdanović, ko je u reprezentativni kamp dovodio po dve starlete u 5 ujutru?

Na pitanje o Artjomu Dzjubi koji je masturbirao ispred kamere što je dospelo u javnost, Rade Bogdanović je istakao da postoji mnogo drugih stvari koje su gore kod naših fudbalera.



"Ma, glupost, šta sve današnji fudbaleri rade. To što je on uradio je trenutak njegovog zadovoljstva. Ma, idi, molim te. Naši fudbaleri su u Kovilovo u 5, pola 6 dovodili po dve starlete, pa im je selektor davao slobodan dan.



Jedan igrač, na kome je zasnivana igra u reprezentaciji, bez razloga, je u Kovilovo došao sa dve devojke. Malo mu jedna. Selektor odmah da slobodan dan", rekao je Rade Bogdanović za youtube kanal "Balkan info".



Na vama je da pogađate o kome se radi.



Na pitanje da li bi postao trener, Bogdanović otkriva.



"Što se tiče današnjih sportista, ja nikad ne bih mogao da budem trener. Zamislite ja vodim ekipu i oni mi dođu onako tetovirani, namršteni... Njemu plata 200-300 hiljada evra i to nedeljna. Ja bih noćne more imao. Ja sam se školovao i vaspitavao po drugim okolnostima.



Tetovirao se Bekam i svi krenuli. Videla žaba da se konji potkivaju, pa i ona digla noge", rekao je Bogdanović.





Nije štedeo ni Kolarova.







"Kada je priča o Kolarovu, ima dosta dezinformacija, dosta se spinuje, ali jedna stvar je kod njega bila jasna. Vratiću se na Mančester Siti. Dolazi jedan od najboljih trenera današnjice, Pep Gvardiola. On je već u Sitiju, igra na poziciji levog beka. Gvardiola vidi da on to ne može da igra. Kada igraš na levoj strani, ti moraš da probijaš, driblaš, asistiraš... On ima ubitačnu levu nogu, ali tih godina uspeo je samo da probije kvadraturu u svojim građevinskim investicijama u Beogradu, što u širinu, što u osnovi, što u spratnosti", rekao je Bogdanović.



Nije završio.

"Nije se pokazao na toj levoj strani, Gvardiola je hteo da bude neki inovator, da ga stavi na centralnog beka, onda je video da ni tu ne može da igra, pa ga je prodao. Otišao je u Rim i nije na nivou svojih igara već dugi niz godina. Primim loptu, lažno unapred pa se vratim, odigram pas centralnom beku, namestim šorts, pokažem tetovažu, to pije vodu, ali slepcima fudbalskim", rekao je Bogdanović.









Šta misli o transferu Filipa Stevanovića u Mančester siti?







"On ima 18 godina, dolazi među fudbalske ale, komplekse, trenere... Ne znam. Vlada Jugović otišao sa 22 godine, za mene najveće srpsko fudbalsko ime kada gledate fudbalsku karijeru, fudbalski kvalitet, životni stav, poštenje, odnos. Šta Filipu fali da ostane do 22 godine da ojačaju psihički, fizički... Ko da je bitno hoćeš li postati milioner u 18 ili u 22. godini. To su stvari koje odlučuju njihove porodice i oni sami, ali svi odlučuju da što pre odu.



Što je Nemanja Vidić najbolji centralni bek Srbije svih vremena? Zato što se smrzao u Moskvi", objasnio je Bogdanović.











Jedan od najzanimljivijih ljudi za razgovor o sportu danas jeste Rade Bogdanović, nekadašnji fudbaler Atletiko Madrida i Verdera iz Bremena.