Intervju koji je izazvao pažnju i u Francuskoj i u Srbiji: ''Partizan najveći klub u bivšoj Jugoslaviji''

Sredovečni navijači Partizana odlično pamte Nišu Saveljića, nekadašnjeg defanzivca crno-belih i reprezentacije Jugoslavije, koji je član kluba iz Humske bio od 1995. do 1997. godine, potom nakratko 2001. godine po povratku iz Bordoa, a onda i pred kraj karijere, u sezoni 2005-06.





Sa Partizanom je osvojio dve titule, u sezonama 1995/96 i 1996/97, kao i trofej Kupa Jugoslavije u sezoni 2000/01, dok je sa Bordoom bio šampion Francuske u sezoni 1998/99.





Nisu ga zaboravili ni Francuzi, pa je ovog vikenda govorio o svojoj karijeri na Fejsbuk stranici francuskog voditelja Erika Degrana.





Tom prilikom je, između ostalog, govorio i o višedecenijskom rivalstvu Partizana i Crvene zvezde i ujedno objasnio zbog čega je sanjao da obuče crno-beli dres, što mu se i ostvarilo.





''Od malih nogu navijao sam za Partizan, to je klub koji sam voleo od svojih početaka u bivšoj Jugoslaviji. Kasnije su to bili Juventus i Real Madrid, a posle toga Bordo. Tu je, naravno, ostao poseban odnos. Takođe, u Francuskoj postoji klub koji nikada nisam voleo, to je Marselj. Zaista, taj klub nikada nisam cenio, čak ni pre nego što sam igrao u Francuskoj. Veliko poštovanje njemu i njegovim navijačima, ali nikada nisam bio fan ovog tima.

-