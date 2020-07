Inđija sa Živkovićem juri još bolje rezultate

Novi trener fudbalera Indjije Bratislav Živković rekao je danas da je došao u ambiciozan klub i dodao da se nada dobrim rezultatima.







"Mislim da sam došao u ambiciozan klub. Ovom prilikom želim da spomenem i moje predhodne kolege, Janjića i Srdjana Blagojevića, koju su pre mene radili i postavili su neki temelj na kom mi možemo da zidamo našu budućnost", rekao je Živković za klupski sajt.



"Došao sam u ambiciozan klub, upoznao sam dobre ljude i srećan sam što sam ovde i što mogu da radim sa takvim ljudima i takvim igračima", dodao je on.



On je istakao da je u ovom trenutku nezahvalno bilo šta obećavati, osim toga da će ceo tim raditi najbolje što može.



"Da ćemo izvlačiti najbolje što možemo iz ovih igrača, da ćemo stručni štab i ja dati svoj maksimum u svakom trenutku, da ćemo biti posvećeni. To je ono što ja mogu u ovom trenuutku da obećam. Svi se nadamo boljim rezultatima, svi priželjkujemo da ostvarimo te ciljeve sa Indjijom", rekao je Živkovič.