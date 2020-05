Imponuje mu interesovanje Zvezde, hoćemo li videti novu saradnju sa Mančester sitijem?

Fudbaler koji je član Čukaričkog, ali kao pozajmljen igrač Mančester sitija, Slobodan Tedić, nalazi se i na meti Crvene zvezde.



"Čuo sam prošle nedelje, imali smo neki trening i pojavila se informacija u medijima da je moguć potencijalni dolazak u Crvenu zvezdu. Naravno da mi imponuje što tako veliki klub želi da me dovede na pozajmicu, ali na meni je da odigram još ove četiri utakmice plus Kup za Čukarički najbolje što mogu, da spremim glavu za to, pa da vidimo šta ćemo posle toga", rekao je Tedić za Arenasport TV.



Tedić je otkrio i kada je saznao za interesovanje Mančester sitija.



"Protiv Radnika iz Surdulice smo igrali, na Brdu, tada sam prvi put dobio informaciju da me gledaju. Nisam imao pritisak, bio sam opušten, dao sam i gol, a posle meča sam se video sa tim čovekom. Rekao mi je da treba da dođem za desetak dana", rekao je Tedić.



Inače, Slobodan Tedić ima ugovor sa Mančester sitijem sve do 2024. godine, a ove sezone je na pozajmici u Čukaričkom.