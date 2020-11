Igrao za Partizan i Zvezdu, sada gazi terene Opštinske lige Lajkovac-Ljig-Mionica!

U jednom intervjuu za "Novosti" Miloš Bosančić je objasnio svoju odluku da pređe u sedmi rang srpskog fudbala.



Nekadašnji fudbaler Partizana, kasnije i Crvene zvezde i čovek koji je sa Liberecom osvojio titulu prvaka Češke, rekao je da su mu predeli zapadne Srbije nešto što nije smeo da propusti.



"Sviđa mi se taj deo naše divne Srbije. Imam nekoliko prijatelja koji su vezani za Belanovicu, često boravimo u tom malom mestu i došli smo na ideju da kroz druženje podignemo nivo fudbala koliko je to moguće. Ceo život sam okružen fudbalom i ovo je čista sportska priča iz uživanja. Iskreno, nisam znao šta me očekuje u ovom rangu, ali prijatno sam iznenađen", rekao je Bosančić za "Novosti".



Naravno, nema ambiciju da se vraća u neki jači klub.



"Moja budućnost je vezana za FK Kačer koliko god to trajalo, tako da nemam ambicije da nastupam ni za jednu drugu ekipu. Osećam se super, sigurno bih mogao da igram još nekoliko godina na dobrom nivou a, kako stoje stvari, te godine ću provesti gde sam trenutno. Uporedno završavam školu za trenersku licencu i želeo bih da napravim uspešnu trenersku karijeru", rekao je on.