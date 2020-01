Igrači Zvezde već primećuju, Stanković doneo boljitak!

U intervjuu za klupski sajt, golman Crvene zvezde Zoran Popović osvrnuo se na pripreme na Kipru, ali i na metode novog trenera Dejana Stankovića.



"Sa trenerom Stankovićem smo uveli neke novine što se tiče samog rada na treningu. Dobro i naporno treniramo, spremamo se za nastavak sezone i bitno je da nas posluži zdravlje, a sve ostalo će doći.



Mogao bih svašta lepo reći o Dekiju. Mislim da je dovoljno to što je naš novi trener imao takvu karijeru kakvu je imao. Osvajao je mnogobrojne trofeje, kao i Ligu šampiona, i to mnogo govori. Rođeni je pobednik. Svi ga poštujemo i jako nam je lepo sa njim. Saradnje je odlična, svakom treningu se radujemo, a za mene je velika čast i privilegija što radim sa njim", veruje on.



Popović smatra da je dolazak Stankovića pozitivno uticao na ekipu.



" Očekivanja su velika. Kada ste u Crvenoj zvezdi morate biti gladni pobeda i uspeha, a ona je možda sada i uvećana dolaskom Stankovića. Verujem da ćemo uzeti duplu krunu i daćemo maksimum na svakom treningu, na svakoj utakmici da stignemo do tog cilja. Verujem da bismo ove godine mogli da obradujemo navijače odbranom titule i peharom u kupu, i da se svi zajedno radujemo novim uspesima naše Zvezde", zaključio je između ostalog iskusni čuvar mreže.