Igrači Zvezde jedva dočekali treninge, koliko će im biti potrebno da se spreme?

Fudbal se vratio na Marakanu, grupni treninzi se odvijaju po planu, a fudbaleri Crvene zvezde sa velikim žarom rade kako bi što pre nadoknadili izgubljeno.



Svoje impresije u intervjuu za klupski sajt prenosi i Veljko Simić.



"Srećni smo zbog povratka na teren. Ovo je najlepši mogući osećaj. Pauza nije bila prijatna za nas koji smo ceo život u sportu. Ipak, uspeli smo da održimo neku bazu, a sve ostalo treba da dodajemo i poboljšavamo kako bi ušli u takmičarski ritam. Trebaće nam najmanje između dve i tri nedelje da to dođe na svoje i da osposobimo telo za utakmice, te da nastavimo da nižemo uspehe", tvrdi Simić.



Igrači su posle dužeg vremena imali priliku da rade sa loptom.



"Svi smo se uželeli lopte. Mnogo su nam nedostajale i igrice sa loptom koje smo svakodnevno praktikovali na treninzima. Ne može da se zaboravi ono što se zna, tako da smo se brzo navikli na loptu, ali i ona na nas. Testiranje je nešto što igrači najmanje vole, ali i to smo uspeli da izdržimo. Svesni smo svi da je i to važno."



Dejan Stanković treninge održava u tri grupe od po osam fudbalera.



"Ovo je nova situacija, malo je neobično da nismo svi zajedno na treninzima, ali moramo da se prilagodimo svemu. Svakako, i ovo je bolje od treniranja u četiri zida."



Osvrnuo se Simić i na ciljeve Crvene zvezde.



"Sve je jasno. Idemo da odbranimo titulu i da osvojimo kup. Vreme je da se dupla kruna vrati na Marakanu", podvlači brzonogi vezista iz Lazarevca.