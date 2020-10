Igrači ovo nisu zaslužili, a Lalat je opet održao zanimljivu konferenciju!

Vojvodina je savladala Rad na gostovanju u 100. utakmici Nenada Lalatovića na klupi ovog tima, bil je 1:4.



Kao i uvek, zanimljivo je bilo i nakon utakmice Vojvodine jer je na konferenciju izašao Nenad Lalatović koji je pričao o mnogim problemima Vojvodine.



Prvi - neisplaćena dugovanja prema igračima.



"Moram da pohvalim gospodina Bajatovića, koji čini sve kako bi izmirio obaveze prema igračima i stručnom štabu. On je obezbedio da dobijemo te dve plate koje su kasnile, ali igračima se i dalje duguju rate i premije za Kup i izlazak u Evropu. To je trebalo da bude isplaćeno pre dva meseca i jako bih voleo ukoliko bi bilo isplaćeno sledeće nedelje", rekao je Lalatović.



Trener Vojvodine je nekoliko puta istakao i da želi da "sve vrvi od trenera, skauta i ostalih fudbalskih radnika" u Veterniku koji je prazan.



"Pred Novi Pazar su igrači bili jako nervozni, a i dalje su, pa su me zamolili da sledeće nedelje pričam sa rukovodstvom oko toga što im se duguje. Osvojili su Kup, drugi su na tabeli, sjajni su momci, ruše rekorde u Vojvodini, pišu istoriju i zato treba da budu plaćeni. Ne treba da se stidimo što to traže", kaže Lalatović.



Nakon svoje 100. utakmice za Vojvodinu kaže i da će biti teško da ga bilo ko sustigne kao trenera ove ekipe.



"Pokazao sam koliko mi je stalo do Vojvodine i da je doživljavam kao svoju drugu kuću, a to će uvek biti tako. Nadam se da ću uspeti da ostvarim još te tri pobede i da ću, jednog dana kada odem, po rezultatima biti ubedljivo najbolji trener Voše. Mislim da će nekom narednom treneru biti potrebno 50-100 godina da me sustigne. Ispisati istoriju Vojvodine je velika stvar za mene i vrlo sam ponosan na to", rekao je Lalatović.