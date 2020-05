Ibrahimovićevo svedočenje: ''Bilo je strašno, 'Delije' su me gađale kamenjem...''

Tog 13. maja 1990. godine trebalo je da bude odigran derbi prvenstvenog kola između Dinama i Crvene zvezde, ali taj susret se ispostavio kao varnica koja je dodatno razbuktala ionako nagomilane političke tenzije, a svi znamo šta se potom dešavalo u narednih nekoliko godina.





Dan uoči sutrašnje godišnjice ovog događaja, u hrvatskim medijima su već počela podsećanja na maksimirski haos.





S tim u vezi, hrvatski portal '' 24sata.hr '' je objavio svedočenje tadašnjeg golmana Dinama Miralema Ibrahimovića.





On se, između ostalog, požalio da su ga tada Zvezdini navijači gađali kamenjem sa tribina.





''Izašli smo na zagrevanje, kao i uvek, mi smo se zagrevali iza gola kod južne tribine. Bilo je to najneobičnije zagrevanje u mojoj karijeri.



U jednom trenutku sam na golu, a ispred mene za navijačem trči policajac. Bilo je strašno, Delije su me gađale kamenjem, ali nisam osetio da me nešto pogodilo. Najviše me bilo strah za suprugu i kćerku koje su bile na zapadnoj tribini. Više sam razmišljao o njima nego o sebi.

Bilo je zaista spašavaj se ko može. Ma, videlo se odmah kad smo izašli na zagrevanje da situacija nije normalna. Pa policija je navijačima Crvene zvezde dopuštala da krenu s ekscesima. Kao da je bilo jasno da od fudbala taj dan neće biti ništa'', smatra Ibrahimović.





Scena koja je takođe obeležila taj skandal na ''Maksimiru'' jeste i trenutak kada Zvonimir Boban udara policajca.





''Vjeko Škrinjar je dobio pendrekom po leđima. Policajac ga je baš žestoko udario, a bio sam na par metara kad je Zvonimir Boban udario policajca. Mene policajci nisu dohvatili, ali nažalost Vjeku i navijače jesu'', priseća se on.