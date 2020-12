I Terzić potvrdio prvo Zvezdino pojačanje i odmah najavio drugo, još atraktivnije!

Zvezdan Terzić - na ''Marakanu'' se vraća krilni fudbaler Slavboljub Srnić, koji bi danas ili sutra trebalo da bude promovisan. Ono što je ranije danas otkrio sportski direktor Crvene zvezde Mitar Mrkela , potvrdio je i generalni direktor crveno-belih- na ''Marakanu'' se vraća krilni fudbaler Slavboljub Srnić, koji bi danas ili sutra trebalo da bude promovisan.





''Sve zavisi od odlazaka. Volim da u napadu imamo kvalitetne igrače koji prave razliku, jer to treba Crvenoj zvezdi. Nedostaje nam brzina, pogotovo na boku i na tome ćemo raditi.







Zato je Milojević i insistirao na Van La Pari i Garsiji, jer je bio svestan da su mu neophodni brzi igrači koji mogu da naprave prednost na evropskom nivou. Nedostaje nam možda i više plemenitosti, kada se domaće ekipe 'zatvore'. Radićemo na tome, limitira nas činjenica da je dozvoljeno da imamo samo četvoricu igrača, a kvalitetni srpski igrači koji igraju u inostranstvu su skupi.







Što se Srnića tiče, mi igramo nekada i u formaciji 3-5-2, a trebaju nam bočni igrači koji mogu da odgovore ofanzivnim i defanzivnim zadacima. Pre tri meseca je tražio da trenira sa ekipom i svideo se Stankoviću. On je tražio da ga anagažujemo i trebalo bi danas ili sutra da potpiše ugovor. Neophodni su Zvezdi takvi ljudi i profesionalci '', istakao je Terzić.







Ali, to je tek početak, ono što bi odmah zatim trebalo da usledi jeste i povratak iskusnog štopera i dugogodišnjeg reprezentativca Duška Tošića , koji je završio saradnju sa kineskim Gvangžuom R&F. Zvezda je i sa njim već počela pregovore i Terzić očekuje da se i ovaj posao uspešno završi.

''Što se Tošića tiče, pričali smo i jeste nam želja. On može da igra i levog štopera i levog beka, a fali nam fudbalera koji se bolje služe levom nogom, pogotovo kad dođu utakmice na kojima Rodić ne igra.







Treba nam Tošić kao igrač i kao ličnost i rekao sam mu da se Zvezda ne takmiči sa recimo Bešiktašem u finansijskom smislu.







On nama treba jer je ostvario trag i jer treba polako da se sprema na život posle igranja i na novu funkciju. Ima on pregršt motiva da dođe u Zvezdu, a to nisu finansijski, ali mogu da potvrdim da je želja svih u klubu'', izjavio je Terzić.