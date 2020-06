I Stanković testiran, rezultat već stigao, a onda je poslao moćnu poruku Novaku!

"Vidim poslednjih dana da se podigla velika prašina oko mog prijatelja, brata, Novaka Đokovića i činjenice da se na njegovom Adria Turu pojavio virus Kovid-19.







Pre svega hoću da svima koji su pozitivni poželim uspešan oporavak i da sve prođe bez komplikacija. Siguran sam da će svi iz ovoga izaći bez većih teskoba", rekao je Stanković u izjavi dostavljenoj medijima.





Stanković je rekao da mu smeta negativna energija koja je poslednjih dana usmerena na prvog tenisera sveta.





"Kao da su svi zaboravili ko je i kakav je čovek i humanista Novak Djoković. Koliko iza sebe ima dobrih dela, humanitarnih aktivnosti i velike empatije. Na stranu sada kakav je teniser, a najbolji je ikada. Hajde da samo malo zastanemo u ovom uvredljivom kritikovanju i razmislimo da govorimo o čoveku koji više misli na druge nego na sebe i to radi već decenijama. I Adria Tur je organizovao iz humanih razloga, kako bi pomogao teniserima koji svih ovih meseci nemaju takmičarske mečeve i nemaju mogućnost da zarade", naveo je on.





"Sam je rekao da je loše procenio, podigao je ruku, priznao, zašto se sada veliki broj ljudi i medija utrkuje u 'provlačenju koz blato'. Zato ja želim da kažem: 'Nole uz tebe sam, sliku o tebi ne može da promeni jedna pogrešna procena jer na drugom delu vage je hiljade pluseva i tone ljudskosti'. Za mene je uvek bio prijatelj koji je tu kad mi treba, mojim sugrađanima u Italiji je baš tokom korone pomogao nemerljivo, o pomoći Srbiji i radu njegov Fondacije neću ni da pričam", dodao je trener Zvezde.

-

-

On je rekao i da "deca imaju osmeh zbog Đokovića i neće ga pokvariti potreba pojedinaca da iskoriste situaciju i Novaka predstave kao neodgovornog i sebičnog".



"Nikada to nije bio, niti će", dodao je Stanković.



Stanković je bio na otvaranju Adria tura, a nekolicina fudbalera Zvezde zaraženo je korona virusom.





"Nemam koronu. Testirao sam se u Beogradu pre par dana i sve je u redu. Mene je preskočila. Test mi je negativan", istakao je Stanković.





Stanković je ocenio da ima više onih koji cene Djokovića i da će prvi teniser sveta ponovo pokazati ko je kada se vrati takmičenjima.