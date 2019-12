I Murinjo reagovao na vest da je Deki Stanković trener Zvezde! U svom stilu...

Dejan Stanković od danas je i zvanično novi šef struke Crvene zvezde , a tokom zanimljivog obraćanja novinarima na konferenciji za medije, otkrio je i šta mu je njegov nekadašnji trener, trofejni Žoze Murinjo rekao posle vesti da je preuzeo ekipu Crvene zvezde.





Samo dve reči bile su dovoljne da Murinjo pokaže reakciju u svom prepoznatljivom stilu.







''Imamo grupu na jednoj društvenoj mreži gde komunicira generacija Intera sa kojom sam osvojio Ligu šampiona. Murinjo nije mogao da veruje, upitao me je u šali - 'Zar ti' ? Pričao sam i sa Mihajlovićem. Dosta toga treba da se nauči, ali uz njihovu pomoć, sve je lakše'', objasnio je Stanković.





Svestan je Stanković da ima onih koji sumnjaju u njega zbog trenerskog neiskustva, ali Deki je spreman da u hodu uči.







'''Uzeću' strpljenje od Sven Gorana Eriksena, od Manćinija rad na terenu, od Murinja karakter i od Mihe istrajnost i neodustajanje.







Poželeli su mi mnogo sreće, ali moram da kažem, saveti mnogo znače, ali ja sam taj koji donosi odluke. Pričao sam da trenerski posao nije za mene, ali nije bitno šta sam rekao juče, već šta ću da kažem sutra.







Imam motive zbog kojih sam se sklanjao od trenerskog posla. Vezan sam za porodicu, a ako si trener, onda si ceo dan u fudbalu. Meni porodica mnogo znači, a sve to vuče obaveze. Ubeđivao sam samog sebe da neću da budem trener, a ispostavilo se da me to čeka iza ćoška'', poručio je Stanković.