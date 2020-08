I Kolumbija žali za Vladicom: ''Otišao je profesor''! Tamo je imao čudesno iskustvo, oči u oči sa Pablom Eskobarom

Vladica Popović je preminuo u svojoj 86. godini, a Crvena zvezda je tokom prepodneva saopštila da će sahrana biti održana u četvrtak 13. avgusta na Novom groblju u Beogradu od 12 sati i 30 minuta. Opelo počinje u 12 časova.

U prilogu sa Zvezdinog YouTube kanala Crvene zvezde možete da se prisetite emisije sa Zvezda TV-a pod nazivom ''Legende Marakane'' u kojoj je Vladica gostovao i govorio o svojoj bogatoj karijeri.

Već smo podsetili da je kao trener dugo radio i u Kolumbiji, odakle se povodom Popovićeve smrti oglasio i njegov nekadašnji klub Deportivo Kali.

''Sa dubokom tugom obaveštavamo vas o smrti profesora Vladice Popovića, trenera šampiona sa našom institucijom 1974. godine, koji je ostavio veliki trag u istoriji kluba'', navodi se na Tviter nalogu Deportivo Kalija.







Za taj južnoamerički period trenerske karijere Vladice Popovića vezuje se i jedna čudesna priča o Popovićevom susretu sa Pablom Eskobarom, koju je prošle godine ispričao u intervjuu za '' Danas ''.





''U Kolumbiji sam kao trener radio sedamdesetih i osamdesetih, osvajao sam titule sa klubovima iz Santa Fea (Independiente), Medeljina (Atletiko Nacional) i Kalija (Deportivo)… Jednom me je na razgovor pozvao Pablo Eskobar.







Svi su već tada znali ko je on i to je bio poziv koji ne smeš da odbiješ. Odveo me je u svoju vilu i želeo da me impresionira tako što me u bazenu poslužio viskijem. Tražio mi je da postanem trener njegovog kluba iz Medeljina, ali sam ja to odmah odbio.







Znao sam da takvom čoveku ne smem da kažem da ću da razmislim jer bi to bilo isto kao da sam pristao. Pogledao sam ga u oči sa iste razdaljine kao što sada gledam vas, skupio sam hrabrost i rekao: 'Hvala, ali ja to ne mogu'.







Tražio je da ne odbijam odmah, pričao da će napraviti zabavu u svojoj vili sa najlepšim ženama samo za mene, da ću dobiti koliko god para želim… Međutim, znao sam da ne smem u tako nešto da uđem. Ako me pitate da li sam se uplašio kada sam ga odbio, neću vas lagati. I sad mi kolena klecaju kad se setim, ali zato i sada znam da sam doneo jedinu ispravnu odluku u tom trenutku'', ispričao je tada Vladica Popović.



