I Asano oduševljen, Kljajić nije očekivao ovakav transfer, a kad je došao na preglede, to je tek bilo iznenađenje

Filip Kljajić izneo je u razgovoru za klupski sajt crno-belih prve utiske Sada već bivši golman Partizanaizneo je u razgovoru za klupski sajt crno-belih prve utiske o svom novom klubu, japanskoj Omija Ardiji





Priznaje da ni sam nije očekivao ovako dobar transfer, očigledno zadovoljan i finansijskim uslovima, ali i samom destinacijom.





''Jeste bilo burno, jer je bilo poprilično iznenada. Bio sam sa suprugom na odmoru i nisam očekivao ovakve uslove i transfer. Lepo je počela godina, pa nek se tako i nastavi.



Za golmana je najteže naći klub. Imao sam sreću tokom ovog prelaznog roka da je bilo interesovanja za mene. I posle konsultacija sa porodicom izabrao sam ponudu koja mi je najviše odgovarala'', istakao je Kljajić.





Osim njega, posebno oduševljen ovim transferom bio je Partizanov Japanac Takuma Asano, koji će svakako moći mnogo da mu pomogne savetima u vezi adaptacije na novu sredinu.





Ono što ga je odmah iznenadilo po dolasku u novi klub jeste to što su Japanci veoma detaljni tokom lekarskih pregleda.





''Pregled rade toliko studiozno do najsitnijih detalja da slobodno mogu reći da to još nisam video. Odradili su proveru svake moguće kosti na telu i zglobovima kako bi videli da nema nekih starijih povreda i slično. Stanje srca i drugi sportski pregledi su takođe dobri, tako da sam potpisao ugovor na dve godine što me baš raduje'', objasnio je Kljajić.







Zanimljivo, Omiju je nedavno pojačao i napadač niškog Radničkog Nermin Haskićem, a svojevremeno je u ovom klubu značajan trag ostavio i bivši napadač Crvene zvezde i Vojvodine Dragan Mrđa, pa će mu i to olakšati adaptaciju.





U Partrizanu kao svog naslednika vidi mladog Aleksandra Popovića, a na kraju je imao i poruku za 'grobare'.





''Mali Pop podseća dosta i stilom i konstitucijom na mene. Ima mnogo kvaliteta, tek će napredovati i treba ga fudbalski istrpeti jer vredi. On mora da odraste u glavi, da zapne iz sve snage i za njega neće biti problema.



Zahvalio bih se navijačima na beskrajnoj podršci koju sam imao i ujedno mi je mnogo žao što tamo neću imati navijače kao što su oni. Možda su najstroža publika, ali su uvek tu što je najpotrebnije'', zaključio je Kljajić.