Holender nije verovao da će potpisati za Partizan!

Dolazak Filipa Holendera bio je samo početak Partizanove furiozne završnice tek završenog prelaznog roka. Odmah za njim, potpise na ugovor sa crno-belima stavili su i Ivan Obradović, Miloš Jojić, Svetozar Marković i Žan-Kristof Bajbek.





Sada, kada je sve završeno, Holender u izjavi za klupski sajt Partizana priznaje da je ovo i za njega bilo neočekivano.







''Sve se izdešavalo tri, četiri dana pre mog dolaska u Beograd. Menadžer me je prvo kontaktirao i rekao da je Partizan zaintresovan za mene, ali iskreno nisam verovao u tom trenutku u tu mogućnost s obzirom na to da je ostalo par dana do kraja prelaznog roka, a ujedno su me čekale reprezentativne obaveze.







Ali, ubrzo nakon toga, sve je postalo još ozbiljnije. Rekli su mi da me čekaju u Beogradu i da već mogu da dođem da potpišem ugovor. Sve se desilo brzo i na obostrano zadovoljstvo, uz veliku želju da se priključim timu'', izjavio je Holender.





Ističe da je upoznat sa Partizanovim evropskim utakmicama u poslednje vreme, ali dodaje i da još uvek nikoga od novih saigrača ne poznaje.





''Ne znam nikoga iz ekipe, ali sam siguran da ću se brzo i dobro uklopiti u tim'', uverava Holender, a za razliku od saigrača, sa trenerom Stanojevićem je već obavio prvi razgovor.



''Šefa Stanojevića sam upoznao u Beogradu tokom potpisivanja ugovora. Pričali smo na različite teme, ali kada govorimo o mojoj poziciji konkretno, mogu da igram i na krilu i u napadu. Sve zavisi gde me on vidi u tom trenutku'', objašnjava Holender.





Njegov debi očekuje se u 163. večitom derbiju...





''Značilo bi nam da se smanji razlika!'', uverava Holender.

