Hoće li Umar Sadik zaista napuniti kasu Partizana?

Nekadašnji fudbaler Partizana postigao je het-trik za manje od pola sata, pa su se navijači "crno-belih" ponovo zapitali - koliko će napadač još napuniti kasu u Humskoj?Partizan je zaradio 5.000.000 evra prilikom transfera, a uz pomoć različitih i prilično realnih bonusa ta cifra bi mogla dostići 9.000.000 evra.Sadik je do sada postigao devet golova, ukoliko ih postigne 20 Partizan dobija dodatnih 500.000 dok će isto toliko dobiti onog trenutka kada napadač odigra 50. utakmicu za španski klub. Do sada ih je odigrao 18.Najveći bonus, 3.000.000 evra, stigao bi u slučaju da Almerija uđe u Primeru, trenutno je treća u Segundi sa bodom manje u odnosu na Espanjol i Majorku koji su na mestima koja direktno vode u elitu.Uz sve to, Partizanu sleduje i 10 procenata od naredne prodaje u slučaju da se ostvare svi bonusi.Ukoliko se ti uslovi ne ispune, "crno-beli" imaju čak 40 posto od naredne prodaje Sadika koji je u ovom trenutku, prema Transfermarktu, procenjen na 5 miliona evra.