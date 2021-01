Hoće li Partizan dovesti i napadača? Stanojević objasnio kako stoje stvari...

Partizan je obavio pola najavljenog posla kada su u pitanju pojačanja ove zime. U Humsku se vratio desni bek Marko Živković, koji je u proteklih godinu i po igrao za Voždovac, a navijači sada očekuju i još jednog napadača.





Danas je ekipa posle okupljanja odradila i prvi trening posle zimske pauze, a trener Aleksandar Stanojević je potom u razgovoru za klupsku televiziju izneo svoje prve utiske.







''Vreme je super, nema snega, nema leda, možemo da radimo'', počeo je Stanojević i osvrnuo se na nove igrače u timu - omladince i pomenutog Marka Živkovića.



''Imali smo četiri igrača iz omladinske škole, Živkovića kao pojačanje, još neke igrače sa pozajmica. Ima nas dosta, narednih dana ćemo sve da iskristališemo.



Živković razume i zna šta znači Partizan. On je ofanzivni bek, može da nam donese različitost u odnosu na Miljkovića. Kod nas nema alternativa, zavisi kako budu igrali i kako se budu ponašali, tako će se i izboriti za mesto u timu'', objašnjava Stanojević.





Tu dolazimo do pitanja novog napadača, hoće li doći?



''Mi smo generalno popunjeni na svim pozicijama, imali smo veliki broj pojačanja u prethodnom prelaznom roku. Što se mene tiče, ne mora niko da dođe. Došao je desni bek, to smo želeli. Zavisi sad da li će neko otići, u odnosu na to popunićemo ekipu. Rekao sam da nam je potreban i napadač, u hodu ćemo rešavati i generalno sam zadovoljan igračkim kadrom.



Banjak se vratio danas, svaka mu čast, sutra bi trebalo da dođe i Bajbek, ranije nego što smo se dogovorili...'', istakao je Stanojević.





Na kraju se nasmejao kada je čuo da su pojedini igrači prokomentarisali kako će pripreme biti ''paklene'' od starta.





''Ma nije... uvek su paklene... U odnosu na ono što smo do sada radili, pojačaćemo 20-30 posto. Imaćemo četiri utakmice u Turskoj i sve uslove da uradimo ono što smo planirali. Sve je to normalno'', zaključio je Stanojević.



