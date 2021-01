Hoće li biti onaj iz 2010. godine? Sad priča i o novom ugovoru sa Partizanom!

Ivan Obradović je jedan od igrača Partizana koji su bili osveženje u poslednjim kolima jesenjeg dela prvenstva.



On je u razgovoru za "Novosti" potvrdio da postoji mogućnost i da ostane nakon isteka sadašnjeg ugovora sa crno-belima.



"Neka ideja u razgovorima sa upravom pre potpisa je bila da odigram godinu dana i nastavim karijeru u inostranstvu, pričali smo u tom smeru. Posle polusezone mogu da kažem da uživam ovde, sve mi prija, ako se pojavi nešto novo i svima bude dobro, videćemo. Zasad mi je super, ne bih imao ništa protiv da posle mesec, dva sednem sa upravom i pričam o nekom produžetku saradnje", rekao je Obradović za "Novosti".



Da li ovo znači da možemo očekivati onog Obradovića iz, recimo 2010. godine kada se našao kod Radomira Antića u reprezentaciji na Mundijalu?



Posebno je impresionirao na poslednjoj utakmici protiv Lučanaca kada je postigao i gol.



"To je sada moja obaveza, moram da ponavljam partiju iz poslednjeg kola. Nevezano za gol, uživao sam na toj utakmici, radio ono što najbolje znam. Sada mi preostaje da se pripremim, uđem bez povrede i pokažem ono što znam, da opravdam poverenje svih koji su verovali u mene", rekao je Obradović.



Crno-beli nisu primili gol 540 minuta, igraju sjajno u odbrani, pored Obradovića osveženje je i Vujačić.



"Može Partizan još bolje, uhvatili smo ritam. Videćemo, matematika još nije gotova. Nedostaje nam kontinuitet, jedino to. Od početka sezone je bilo turbulentno, upisali smo dve pobede, pa poraz, kasnije smo uhvatili niz. Ne igramo dominantno, ne pobeđujemo po 4:0, kao što su navijači navikli. Važno je to što postajemo konkurentniji", rekao je Obradović za "