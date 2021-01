Nekoliko fudbalera Partizana je izostalo sa prvog treninga crno-belih, a među onima koji su dobili slobodno do ponedeljka bio je i Žan-Kristof Bajbek.



Ipak, u nadi da će iznenaditi prijatno trenera Stanojevića, on se pojavio ranije od očekivanog i to dva dana.



Nije samo Bajbek, za veću minutažu u drugom delu sezone želi da se izbori i Maki Banjak, pa se i on javio ranije treneru Stanojeviću.



Podsetimo da je Bajbek zbog povrede proveo nepunih 100 minuta na terenima Super lige, igrao je svega na dva meča.



Da li je ovo nada da će uspeti da se nametne Stanojeviću?