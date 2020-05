Grof o najboljima koje je gledao i sa kojima je radio: "Dejo, Piksi, pa Magiko!"

"Crvena zvezda je jedan od najvećih klubova koji sam ja trenirao i normalno je da gledam šta se dešava, kao i da se nerviram i navijam", rekao je Božović za sajt kluba.



"Drago mi je što je sada Zvezdin trener Dejan Stanković. On je jedna od legendi kluba i siguran sam da će ljudi koji vode klub imati strpljenja da mu pruže šansu da nešto napravi. Iz prostog razloga što je došao u jednom momentu kada Zvezda menja ekipu i, na neki način, strategiju", dodao je on.



Božović je pohvalio svog nekadašnjeg pulena Aleksandra Kataija, kao i Vladana Milojevića.



"Mislim da je Katai posle Dejana Savićevića i Dragana Stojkovića jedan od najvećih igrača koje sam ja video na terenu i sa kojim sam radio. On sigurno zaslužuje da bude u bilo kom izboru zvezdinih navijača", rekao je Božović.



"Uporedjivati je teško, mislim da je Vladan Milojević napravio veliki uspeh i on je, posle generacije iz 1991. godine koja je bila prvak Evrope i sveta, napravio najveći rezultat. Ne mogu da tvrdim, ali mislim da će se još dugo čekati da se pojavi trener kao što je Vladan Milojević", dodao je Božović.



Božović je opisao i kako on gleda na celokupnu situaciju izazvanu pandemijom korona virusa.



"Mi smo treneri i ponekad imamo pauze zato što ne radimo, tačnije nemamo posla, ali u svakom slučaju pauza nam teško pada. U svemu ovome što se dešavalo sa korona virusom najteže pada što, u takvoj situaciji, ne možete da vidite svoje najbliže, decu, roditelje", rekao je on.



Što se tiče fudbala, po njegovim rečima, on se polako vraća.



"Niko ne može da kaže šta će biti posle ove pauze zato što je ovo jedna situacija u kojoj niko nema iskustva, prvi put nam se ovo dešava. Objektivno, ja kao trener, ne znam ni kako ćemo se pripremati jer nikada nije bila ovako duga pauza", naveo je Božović.







Nekadašnji Zvezdin strateg osvrnuo se i na sadašnji sastav crveno-belih. Imao je reči hvale za Veljka Nikolića.



"Gavrića mnogo manje poznajem od Nikolića. Velja je jedan vrlo talentovan igrač i objektivno nisam očekivao da će brzo pokazati šta sve može. Ovo što je sada odigrao u nekoliko utakmica u crveno-belom dresu, pokazuje da on ima odredjen kvalitet. U Zvezdi ima mnogo kvalitetnih igrača i prema mom mišljenju, Borjan je broj jedan", zaključio je Božović.