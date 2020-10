''Grobari'', kad ste preživeli jesen 2005, preživećete i ovo! Srećan ti rođendan, Partizane! Izađi iz svega ovoga još jači!

Gledajući sa strane raspoloženje navijača, utisak je da Partizan odavno u mučnijoj atmosferi nije proslavio rođendan svog sportskog društva.





Danas JSD Partizan puni 75 godina, što je veliki jubilej vredan poštovanja, ali posle najnovijih neuspeha dva najpopularnija kluba iz crno-bele porodice, fudbalskog i košarkaškog, atmosfera nije onakva kakva bi trebalo da bude.





Podsetimo, juče su Partizanovi fudbaleri neprijatno iznenadili u Gornjem Milanovcu osvajanjem samo boda protiv Metalca iako su imali i vođstvo i igrača više u poslednjih pola sata, a onda su i košarkaši na startu ABA lige poraženi od čačanskog Borca, i to kao domaćini, posle veoma slabe partije. Prethodno su i jedni i drugi doživeli poraze i na evropskoj sceni, s tim što je za fudbalere to bio kraj ovogodišnjeg evropskog puta, a uz to već imaju i veliki zaostatak za najvećim rivalom u Superligi.





Jasno je, vremena za slavlje ovog oktobra neće biti mnogo, moraće da se zasuku rukavi, da se greške što pre isprave i da Partizan ponovo bude ono što treba da bude, klub koji iz godine u godinu osvaja trofeje.





Ako je za utehu navijačima Partizana, bilo je još teških jeseni u dugoj klupskoj istoriji, koje je Partizan preživeo, a jedna od takvih bila je i jesen 2005. kada je klub iz Humske, tačnije onaj fudbalski deo crno-bele porodice, pretrpeo mnoštvo bolnih udaraca u kratkom vremenskom periodu.





Sve je počelo onim kobnim revanšom protiv Artmedije u Humskoj, kada su svi bili ubeđeni da Partizan po drugi put ulazi u Ligu šampiona, posle povoljnog rezultata (0:0) u prvom meču u Slovačkoj.





Fenomenalna atmosfera se tada napravila, sve je bilo spremno za veliko slavlje u Humskoj, Partizan je objektivno bio bolji tim, ali umesto slavlja, veliki šok - Partizan je eliminisan na penale i ostao bez plasmana u elitno društvo.





Međutim, to je bio tek početak serije bolnih udaraca. Crno-beli su se tada preselili u Kup UEFA, a onda tamo doživeli još teži poraz - od Makabija Petah Tikve. Prvi meč je Partizan kao gost dobio sa 2:0, u revanšu u Humskoj izgubio sa neverovatnih 5:2 i završio učešće u Evropi koje je trebalo da bude istorijsko, a postalo je košmarno. Sve se dogodilo pet-šest dana pre Partizanovog 60. rođendana, da bi par dana posle debakla protiv Makabija, 2. oktobra 2005. Partizan na svom terenu kiksnuo i u prvenstvu protiv Hajduka iz Kule (0:0).





Posle svega, bila je neminovna smena trenera, Vlada Vermezović je otišao, nasledio ga je Nemac Jirgen Reber, ali kola su krenula nizbrdo i bilo ih je teško odmah zaustaviti.





Pogotovo što je usledio večiti derbi, koji je Partizan izgubio sa 2:0, pa je onda u sledećem kolu tim Jirgena Rebera poražen u Humskoj i od Voždovca sa 2:3, iako je vodio 2:0 na poluvremenu, da bi vrhunac te mučne Partizanove jeseni bila eliminacija u Kupu od Timoka iz Zaječara na penale (1:1-5:6), 26. oktobra iste godine.





Ipak, znate kako se kaže, Partizan je iz svega toga izašao jači, pa su crno-beli par godina kasnije ušli u šampionsku seriju koja je trajala čitavih šest godina.