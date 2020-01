Grci spekulišu, evo zbog čega je napadnut Darko Kovačević?!

Prema prvim informacijama u pitanju nije pljačka, ali to nije potvrđeno grčkim medijima.Na Darka Kovačeviće je pucani dok je bio ispred svoje kuće u Glifadi, a napadači su proslavljenog Srbina pogodili u koleno. Oni su pobegli, a policija je već locirala automobil iz koga je izvršen napad.Policija čitav slučaj tretira kao pokušaj ubistva jer je Kovačević uspeo ranjen da pobegne. Automobil je zapaljen u luci u pitanju je "Smart".I dalje nisu poznati do kraja motivi, istraga je započeta, saslušan je i sam Kovačević koji je navodno negirao da ima bilo kakve neprijatelje.Još vesti govore da je Darko pao na zemlju, ali je ranjen uspeo da pobegne, napadači nisu krenuli za njim.Ono što je preneop portal enikos.gr je da je navodno napadač rekao da je ovo upozorenje Kovačeviću.Srpska fudbalska legenda je posle kraja velike karijere bio direktor Olimpijakosa, ranije i skaut kluba, kratko boravio u Srbiji u FSS, a sada se vratio u Atinu.Nije u životnoj opasnosti i to je najvažnije. Videćemo šta će reći istraga policije.