Grci otkrili sve do detalja, Zvezda ima "džokera", mami Makedu, ali postoji jedan problem!

Federiko Makeda je iskočio na listi želja Crvene zvezde, ali postoji niz problema koji koče ovaj transfer.



Grčki portal Trifilara, pozivajući se na bliske izvore Panatinaikosu, prenose da je tim iz Atine spreman da ga se odrekne, ali da u ovom trenutku neimenovani klub sa Bliskog istoka ima prednost u odnosu na Crvenu zvezdu. Razlog je, kao što i možete da pretpostavite - finansijske prirode.



Navodno, kako piše ovaj portal, Crvena zvezda je spremna da ponudi Makedi platu od 470.000 evra i dodatnih 350.000 na ime obeštećenja Panatinaikosu.



U nastavku se navodi da su srpski mediji napravili senzaciju od ovog potencijalnog transfera, te da srpski šampion kao svog keca u rukavu ističe Ligu šampiona i borbu za treći uzastopni ulazak u elitu.



Međutim, pomenuti i do sada nepoznati klub sa Bliskog istoka nudi blizu milion evra za obeštećenje + Makedi ispunjava sve uslove koje traži, a to je skoro milion po sezoni i ugovor na dve godine.



Što se tiče samog Italijana, on želi da se obezbedi jakim "životnim" ugovorom u finansijskom smislu i zahteva godišnju platu od minimum 700.000 evra, što je jasno da srpski šampion ne može da plati.





Problem je upravo u tome što Makeda želi da ide za novcem, Zvezda mu nudi manje, ali ima i mamac - borba za Ligu šampiona i povratak na veliku scenu.