Grafičaru priključen još jedan igrač Zvezde

Ekipa Grafičara je bogatija za još jednog fudbalera iz Crvene zvezde.



Omladinac Crvene zvezde David Petrović je priključen Grafičaru i očekuje se da dobije veliku šansu u prvoligašu.



"Lepo su me svi prihvatili i dobro sam se snašao. Olakšano mi je bilo što sam zajedno sa Stankovićem prešao u Grafičar, dugo se poznajemo i dobri smo prijatelji. Uz njega i još neke starije koje takođe znam, nije bilo potrebe za adaptacijom. Nadam se još većoj minutaži u narednom periodu, za sada sve ide po planu", rekao je mladi Petrović.



U čemu se razlikuje igranje u seniorskom i omladinskom fudbalu?



"Drugačije je sa aspekta toga da se više radi na strategiji, dok smo u omladincima svi bili posvećeni inidividualnom napretku. Ipak, u Crvenoj zvezdi se isključivo očekuju pobede i to se ne menja. Tako je bilo i u omladincima, sada u Grafičaru, a jednog dana, nadam se i u prvom timu", kaže on.









Istakao je i žal što se neće boriti za titulu sa omladincima Crvene zvezde.



"Znamo koji su nam ciljevi u dresu Grafičara i iz kola u kolo smo sve bolji i kompaktniji. Žao mi je što se sa svojim vršnjacima, fudbalerima koji sam odrastao neću boriti za titulu u Omladinskoj ligi Srbije, ali verujem da će je osvojiti i bez mene. Sledeći korak posle ovoga bi bio prvi tim Crvene zvezde što je moj najveći fudbalski san", rekao je mladi Petrović, prenosi sajt SD Crvene zvezde.