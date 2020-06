Grafičar neće - poznato ko kupuje mesto u Super ligi Srbije, ostale samo formalnosti!

Fudbalski savez Srbije ima pravilo da ukoliko ekipa nema uslove za takmičenje u najjačoj ligi Srbije (Super liga), a izbori na terenu mesto koje vodi u najviši rang, umesto njih će u Super ligu onaj ko ponudi najviše novca.Ko će to biti? Sportski žurnal se danas bavio tom problematikom i došao do saznanja da će to biti - Novi Pazar.Pazarce navodno od plasmana u Super ligu Srbije deli samo formalna objava Grafičara da će istupiti iz takmičenja.Ono što boli jeste činjenica da osmoplasirani tim Prve lige Srbije zahvaljujući lokalnoj samoupravi koja će stati iza kluba, igrati Super ligu Srbije.Ostaje i pitanje ko će sve igrati Prvu ligu Srbije naredne sezone. Mesta se takođe kupuju, a prema pisanju "Žurnala" biće to Loznica i Radnički iz Sremske Mitrovice.