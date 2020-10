Gotovo, potpisao Meleg: ''Moja forma je u malom padu...''

Dvadesetšestogodišnji srpski vezista Dejan Meleg postao je novi fudbaler banjalučkog Borca.





Ovaj klub je zvanično potvrdio Melegov transfer i preneo prvu njegovu izjavu posle potpisivanja ugovora.







"Dobio sam poziv od uprave Borca iz Banjaluke, posle toga i trenera. Iskreno, nije mi trebalo dugo vremena da razmišljam da li da pređem ili ne. Moja forma je u malom padu ili maloj krizi, te je u mom slučaju najbitnije da imam klub koji me želi, trenera koji me želi i ljude koji me žele. Ukazala mi se prilika, moj novi klub je Borac iz Banjaluke. Meni je drago što je to ovaj klub jer je pre svega klub sa velikom istorijom.







Nadam se da ću svojim zalaganjem na treningu i zalaganjem na utakmicama pomoći klubu i svojim saigračima. Danas sam odradio prvi trening i za sada je sve dobro, momci su super, dobro su me prihvatili u svlačionici. Prihvatili su me i svi ostali ljudi u klubu, srećan sam što sam ovde. Još jednom, hvala upravi i hvala treneru što su pokazali interesovanje da me dovedu, a na meni je da radim i da opravdam njihova očekivanja" rekao je Dejan Meleg.





Meleg je ponikao u Vojvodini, odakle je prešao u slavni Ajaks, ali tamo nije uspeo da se nametne, pa se pre dve godine preselio u Crvenu zvezdu. Očekivalo se da među crveno-belima ponovo pokaže sav svoj potencijal i talenat, ali se ni tu nije snašao, posle čega je išao na pozajmicu u niški Radnički, a letos je i definitivno raskinuo ugovor sa Zvezdom, nezvanično uz opciju da klub sa ''Marakane'' dobije 25 posto od njegovog narednog transfera.