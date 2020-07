Doveden je u Zvezdu kao veliko pojačanje nakon što ga je klub želeo duži vremenski period, ali nije dobio pravu šansu.



Na osnovu njegove statistike je to trebalo da se desi, igrao je 24 puta i to samo 11 puta kao starter, ima 6 golova i 3 asistencije.



Zvezda je imala opciju da produži ugovor na dodatnih godinu dana, ali se to nije desilo pa je usledila neka vrsta prodaje.



Ne za novac, već Zvezda očekuje 25% od sledeće prodaje Milana Jevtovića.



On je prešao u danski Arhus, dobro je upoznat sa skandinavskim načinom igre i verujemo da mu neće biti teško da se prilagodi novom timu.