Doskorašnji fudbaler Voždovca Marko Dević odlučio je da ''okači kopačke o klin''.





Ovaj 35-godišnji fudbaler je od januara nastupao u Azerbejdžanu, kao član tamošnjeg Sabaha, ali je tokom sve duže pauze zbog pandemije koronavirusa doneo odluku da završi profesionalnu fudbalsku karijeru.





Tim povodom, na Tviter nalogu Voždovca pojavila se zanimljiva poruka Deviću, u njihovom već prepoznatljivom stilu.





''Srećno u penziji Devo, prati instrukcije nadležnih za ponašanje penzionera dok traje epidemija''.





Podsetimo, Marko Dević je jesenas u Humskoj šokirao Partizan, pobedonosnim golom u 90. minutu za trijumf ''Zmajeva'' od 2:1,ali taj pogodak nije želeo da slavi, s obzirom da je navijač Partizana.

Prethodnih nekoliko godina bilo je povremeno nagoveštaja da bi mogao da obuče Partizanov dres, ali se to nije dogodilo. Najveći deo karijere proveo je u Ukrajini, kao član Volina, Metalista, i Šahtjora, u periodu od 2005. do 2014. godine, a svojim igrama je ostavio tako snažan utisak da su mu Ukrajinci ponudili i državljanstvo, što je on i prihvatio i upisao je 35 mečeva za njihov nacionalni tim, uz sedam postignutih golova.



