Gospodin Milojević poželeo Zvezdi evropsku sezonu, a od njih očekuje najviše!

Zimus je odlučio da napusti kormilo i preda Dejanu Stankoviću ekipu sa +11 u odnosu na prvog pratioca, i dovoljno vremena da do leta poslaže kockice i napravi novi evropski tim.



Milojević je otišao u Al-Ahli, ali je zbog pandemije koronavirusa vodio tim na samo dve utakmice, pa je imao i dovoljno vremena da prati dešavanja na Marakani.



Bivši trener Crvene zvezde poželeo je svojim bivšim igračima novu sezonu u Evropi.



"Voleo bih da Zvezda bude u Ligi šampiona. Ili u Ligi Evrope, to je važno zbog kluba i zbog navijača. Došla su kvalitetna pojačanja, Zvezda će, verujem, napraviti dobar rezultat. Katai, Kanga i Spiridonović doneće nešto novo i pomoći onim istim fudbalerima koji su ulazilili dvaput u grupnu fazu Lige šampiona. Tu je Sanogo, koji posle pauziranja zbog povrede praktično može da se računa kao nov igrač. Nemam dilemu da će da uradi Zvezda jako dobre stvari, zvezdaška javnost ima čemu da se nada. Iskreno, baš bih voleo da se opet čuje pesma Lige šampiona na 'Marakani', Zvezda i njeni navijači to zaslužuju", rekao je Milojević u intervjuu za Blic.







On je i u gospodskom maniru poručio da je za svoju Crvenu zvezdu uvek tu i da će biti na raspolaganju kad god bude bilo potrebe.





"Zna se da sam zvezdaš, imam jako korektnu saradnju sa svim ljudima u klubu. Kad god bude bilo teško, kada Zvezda bude iskazala potrebu za mnom - uvek sam na raspolaganju. Zvezda je moj život, sve mi je dala", zaključio je Vladan Milojević.