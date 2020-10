Golman Hofenhajma pozvao na oprez protiv Zvezde

Fudbaleri Hofenhajma igraju u četvrtak na svom terenu od 21 sat protiv Crvene zvezde, utakmicu prvog kola Grupe L u Ligi Evropa.





"Moramo biti vrlo oprezni i paziti, ali ovako nešto treba koliko je moguće izbrisati i potpuno se koncentrisati na fudbal i igru. Lepo je ponovo igrati međunarodno takmičenje i mi smo izuzetno motivisani. Naš cilj je jasan - da prođemo dalje", rekao je Bauman na konferenciji za novinare.



Trener Hofenhajma Sebastijan Henes rekao je da će za njegovog fudbalera Mijata Gaćinovića to biti posebna utakmica, jer će igrati protiv sunarodnika.



"Videćemo da li će biti na terenu ili će ući sa klupe", naveo je on.



Utakmica će se igrati bez navijača, trener nemačke ekipe nije zadovoljan zbog toga, ali je rekao da razume situaciju u vezi sa korona virusom.



"Protiv Dortmunda i Bajerna mogli ste da vidite da su navijači velika pomoć. Naravno da je šteta igrati bez podrške, ali takva je trenutna situacija", rekao je on.



Henes je dodao da je Hovard Nortvejt danas prvi put uspeo da obavi ceo trening, ali da ekipa i dalje mora da radi bez Benjamina Hubnera.



