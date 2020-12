Godišnjica tragedije, Zvezda ne zaboravlja ''Cuneta''

Crvena zvezda je danas podsetila javnost na tragičan događaj od pre 19 godine, kada je u saobraćajnoj nesreći život izgubio njen tadašnji fudbaler Jovan Gojković.





Imao je samo 26 godina, a nesreća se dogodila u blizini Beograda iz pravca Stare Pazove, gde je zbog klizavog i zaleđenog kolovoza Gojković izgubio kontrolu nad automobilom i udario u stub...





U to vreme bio je član grčkog Iraklisa, a za Zvezdu je nastupao u periodu od 1997. do 2000. godine. Seniorsku karijeru popularni ''Cune'' je počeo u čačanskom Borcu, čiji je član bio u periodu od 1994. do 1996. godine, a pre dolaska u Zvezdu odigrao je sezonu i u Čukaričkom.







''Na današnji dan pre 19 godina, ljubimac navijača Crvene zvezde - Jovan Cune Gojković tragično je izgubio život u saobraćajnoj nesreći.



Ostao je upamćen kao sjajan dribler, virtuoz sa loptom i neko koga je publika obožavala.



Bilo mu je tek 26 godina. Sećanje živi'', piše na Zvezdinom Tviter nalogu, uz snimke Gojkovićevih potreza u crveno-belom dresu.



