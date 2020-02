Gobeljić: "Nadam se da će vam se svideti ova Zvezda"

"Svi smo srećni što nastavljamo sezonu. Teži deo, pripremni period, je iza nas, i sada nas očekuju izazovi u Super ligi gde stremimo najvišem cilju. Znamo snagu Čukaričkog, imaju izuzetno jak tim za naše uslove, odličnog trenera, a na umu nam je i poslednji poraz na njihovom terenu kad smo ispustili vođstvo od 2:0. Spremni smo za jedan težak meč i nadamo se uspešnom ishodu", rekao je Gobeljić za sajt kluba.



Srpsko prvenstvo nastaviće se posle pauze za vikend utakmicama 21. kola, a Zvezda će u subotu od 14.30 igrati protiv Čukaričkog na Banovom brdu.



"Imamo mnogo noviteta u igri koje smo tokom priprema vrlo dobro shvatili i sprovodili na terenu. Nadam se ofanzivnijoj, energičnijoj Zvezdi i verujem da ćemo igrama na terenu to pokazati navijačima. Oni od nas mogu da očekuju nešto novo i nadam se da će im se svideti to što će videti. Verujem da će najverniji navijači ispuniti onaj deo gostujuće tribine na stadionu Čukaričkog i pozivam ih da dođu u što većem broju i da nas podrže u nameri i cilju da ostvarimo uspeh", kazao je Gobeljić.



On je naveo da Zvezda "kreće od nule" i da će ekipa u svakoj utakmici biti maksimalno koncentrisana, angažovana i motivisana.



Zvezda posle 20 kola zauzima prvo mesto sa 55 bodova, 11 više od drugoplasiranog Partizana, dok je Čukarički sa 40 na četvrtom mestu.