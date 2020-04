Gde je, šta radi najmlađi debitant u istoriji Super lige?

Fudbaler Voždovca Dragan Stoisavljević , najmlađi debitant u istoriji Super lige, rekao je danas da vreme u karantinu zbog korona virusa vidi kao period u kojem može još više da radi na sebi i da se još spremniji vrati na teren.







"Vreme provodim kao i ostale kolege fudbaleri. Treniram dva puta dnevno, provodim vreme s porodicom, gledam serije i čitam knjige. Fokusiran sam na to da moja forma trpi što manje dok sam u karantinu i zato se maksimalno trudim na treninzima i pazim na ishranu. Mislim da sam jedan od retkih kojima je uspelo da smršaju u izolaciji", rekao je 16-godišnji Stoisavljević, prenosi klub.



"Ozbiljno sam shvatio ovaj karantin i želim da pored svega što se dešava iz njega izadjem još jači i spremniji za sve što me čeka na terenu", dodao je on.



"Zmajevi" održavaju stalni kontakt putem video razgovora i grupnih treninga koji se održavaju putem interneta, a Stoisavljvić je naveo da mu najviše nedostaju saigrači.



"Naravno da sam svaki dan u kontaktu sa nekim od saigrača. Čujemo se redovno i, iskreno, nisam očekivao da bi oni mogli toliko da mi nedostaju. Ovo već predugo traje tako da sam se jako uželeo kluba, stadiona, treninga, ljudi u klubu, ma svega što ima veze sa Voždovcem. Jedva čekam da se sve ovo završi i da se vratimo redovnim aktivnostima i igranju fudbala", rekao je Stoisavljvić koji je novembru 2019. godine postao najmladji igrač koji je nastupio u Super ligi Srbije.



Što se tiče nastavka prvenstva, Stoisavljević je kazao da je to ono što svi fudbaleri trenutno žele - ali ne po svaku cenu.



"Ne znam kakve će biti odluke po pitanju nastavka prvenstva, ali naravno da je nama igračima najviše stalo da se prvenstvo nastavi, ali ne po svaku cenu. Moramo misliti na ono što je iznad svega, a to je zdravlje svih nas u Srbiji. Kada se ispune svi preduslovi, nadam se da ćemo se vratiti fudbalu i živeti kao i pre", rekao je Stoisavljević.



Stoisavljević je istakao da je tokom ovog perioda naučio da treba da ceni "mnoge stvari u životu koje je olako shvatao".



"Svaki trening, svaki susret sa prijateljima, šetnju, sve male stvari koje bi danas jako mnogo značile kada bismo mogli da ih radimo. Nadam se da ćemo posle ovoga svi biti mnogo pametniji", rekao je on.