Garsijina priča o Zvezdi, evo šta je napričao Argentincima o tenku, Hrvatima, Ligi šampiona, Partizanu...

Mateo Garsija je bio veoma interesantan argentinskim medijima koji su ga ispitivali o srpskom fudbalu, o Crvenoj zvezdi, o Ligi šampiona i svemu što je proživeo u našoj zemlji.



Ovaj fudbaler je istakao navijače Crvene zvezde kao veoma fanatične Argentincima.



"Znao sam da su navijači Crvene zvezde fanatični, ali kada je došao dan meča sa Jang Bojsom shvatio sam koliko su ludi. Crvena zvezda je bila prvak Evrope, ali posle rata na prostorima bivše Jugoslavije, nije više bio u vrhu. Danas, nije nimalo lako ući u Ligu šampiona. Zato smo taj uspeh žestoko proslavili", rekao je Mateo Garsija.



Onda je objasnio kako je izgledalo slavlje.



"Nikada nisam video da se fudbalski uspesi proslavljaju vožnjom u tenku. Slavili smo u svlačionici, onda su iskusniji igrači rekli da moramo napolje. Nas nekoliko novajlija nije znalo šta se dešava. Na kraju su nas stavili u borbeno vozilo. Zbog gužve nismo mogli da uđemo u sve gradske ulice. Ali dugo smo se vozili, sve je to pratio i vatromet", rekao je Garsija.



Šta misli o našem takmičenju?



"Srpska liga je za mene nešto sasvim novo. Postoji pet ili šest konkuretnih timova, ostali nisu taj kvalitet. Partizan ima vrlo jak tim. To je srpski klasik. Ove sezone nismo uspeli da ih pobedimo u prvenstvu. Izgubili smo i igrali nerešeno. Igrao sam i u Arisu i shvatio da je grčka liga jača", rekao je Garsija.



Dolaskom Dejana Stankovića Mateo Garsija je izgubio mesto u startnoj postavi Crvene zvezde. Ipak, nema niti jednu ružnu misao o njemu.



"Za sve što je uradio u igračkoj karijeri Dejanu Stankoviću treba skinuti kapu. Mnogo zna, stvarno se od njega može mnogo naučiti. Od kada je on došao promenili smo stil igre. Mnogo traži od defanzivaca, ima želju da oni igraju sa loptom. Od vezista traži igru u oba pravca, punu mobilnost. Dobro je prošlo nacionalno prvenstvo, videćemo kako će to izgledati u evropskim kvalifikacijama", kaže Garsija.



Sa druge strane, razočaran je nekim postupcima Vladana Milojevića u Ligi šampiona.



"On nam je dao samopouzdanje za mečeve domaće lige. Stalno smo napadali i imalii posed. Domaće takmičenje nam je to dozvoljavalo. U Ligi šampiona se sve promenilo. Desilo se nešto suprotno. Svakom ima pravo na mišljenje. Ali promenu stila nismo dobro podneli. Ni kod kuće protiv Bajerna i Totenhema nismo izašli visoko. I pobedili su nas", kaže Garsija.