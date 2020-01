Garsija zapečatio Dekijev debi, Zvezda startovala pobedom!

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su danas ekipu kiparskog Arisa u prvoj pripremnoj utakmici u Pafosu.





Tim Dejana Stankovića je slavio rezultatom 2:0, posle bolje igre čitavim tokom susreta.





Crvena zvezda je danas tokom prvog poluvremena nastupila u sastavu: Borjan, Gajić, Eraković, Milunović, Pankov, Vulić, Petrović, Gavrić, Vukanović, Tomane, Boaći.





Od samog starta je srpski šampion nametnuo svoj ritam, imao inicijativu, stvarao šanse.





Trio Gavrić, Boaći, Vukanović je tokom prvog poluvremena pravio najviše problema protivniku, a u 35. minutu mladi Gavrić je uspeo da nađe put do protivničke mreže. Gajić je najpre šutirao, lopta se odbila do Tomanea, koji je prosledio do Gavrića, a ovaj rutinski sproveo u mrežu - 1:0.





Do kraja prvog poluvremena šansu je imao i Pankov posle vulićevog kornera, ali je lopta završila iznad prečke.





U drugom poluvremenu, Dejan Stanković se odlučio za ovu postavu: Popović, Rodić, Degenek, Babić, Gobeljić, Garsija, Simić, Nikolić, Jovančić, Krstović, Pavkov.





Ništa se nije promenilo u odnosu snaga na terenu, Zvezda je i dalje dominirala, pretili su Simić, Krstović, Pavkov, a na drugi gol se čekalo do 69. minuta,kada je Mateo garsija iskosa sa desne strane, u situaciji jedan na jedan savladao protivničkog golmana - 2:0.





Do kraja nije bilo većih uzbuđenja, izuzev jednog grubog starta Kiprana na Nikoliću,kada je došlo do tenzija na terenu, ali se sve brzo smirilo.