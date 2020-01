Gajić oduševljen Stankovićem!

Crvena zvezda polako privodi kraju prvi deo priprema na Pafosu, a bek ovog tima Milan Gajić kaže da je zadovoljan.



"Prvi put sam bio sa Zvezdom na Pafosu. Oduševljen sam svim segmentima, naročito dobrodošlicom koju su nam priredili domaćini. Imali smo odlične uslove za rad, odlične terene, a i sam hotel sa celokupnom ishranom je bio na vrhunskom nivou. Počeli smo polako da podižemo nivo fizičke spreme. Iz dana u dan napredujemo i mislim da sve ide u željenom smeru", rekao je Gajić.



Juče je Zvezda odigrala jedini meč na Pafosu, protiv Arisa iz Limasola.



"Odlično smo ušli u meč. Oni nisu stvorili nijednu priliku za gol, dok smo mi sve vreme napadali. Drago mi je zbog mladog Gavrića, sigurno će mu ovaj gol mnogo značiti. Izgledali smo kompaktno na terenu. Probali smo da delove taktike sa treninga prenesemo u utakmici i mislim da smo u tome uspeli. Noge jesu teške posle napornih treninga, ali smo dali maksimum. Verujem da smo na dobrom putu i da ćemo nastaviti pobednički niz", kaže momak koji je svojevremeno nosio i dres OFK Beograda u Srbiji.



Zvezda ima veliku bodovnu prednost koja bi u nedostatku koncentracije mogla da se istopi.



"Očekuje nas jedna zanimljiva polusezona. Bodovno imamo određenu prednost, ali već od prve utakmice sa Čukaričkim kreće težak raspored. Imamo samo tri meseca da odigramo sve utakmice, tako da nas očekuje zgusnut raspored. Najbitnije je da do početka prvenstva izbrusimo formu. Odigrali smo jednu utakmicu, očekuje nas još šest provera u Turskoj i mislim da ćemo već na startu nastavka prvenstva biti na najvišem mogućem nivou. Upoznajemo se postepeno i sa svim zahtevima stručnog štaba, tako da verujem da će sve to na kraju izgledati i veoma dobro", ističe bek Crvene zvezde.



Kako se on oseća u Zvezdi?



"Za sada je sve proteklo u najboljem redu. Zaista sam presrećan ovde, svi su me prihvatili kao člana porodice. Od prvog dana svi smo jedan tim koji diše jednim plućima i to je ono najbitnije. Odišemo fenomenalnom atmosferom. Osećam se kao kod kuće i neretko ponavljam da je Zvezda moj dom. Od malena sam zvezdaš i nekako osećam veliku ljubav prema crveno-beloj boji", kaže Gajić.



O Dejanu Stankoviću ima samo reči hvale, oduševljen je njegovim pristupom.



"Iako smo kratko vreme zajedno mogu da kažem da sam oduševljen. I kao trenerom, i kao čovekom. Doneo nam je neku novu energiju koja nam je možda falila u prethodnom periodu. Uneo je u neke nove zahteve, nove ideje koje mi igrači prihvatamo i trudimo se da ih sprovedemo u delo. Pun je entuzijazma i volje da nam prenese svoje znajnje i iskustvo stečeno kroz neopisivu igračku karijeru. Za sada samo reči hvale i mislim da će tako i ostati", rekao je Gajić.