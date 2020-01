Gajić oduševljen, šta je to Stanković doneo Zvezdi?

Postoje naznake da bi Milan Gajić u nastavku sezone mogao da dobije veću minutažu dolaskom Dejana Stankovića na klupu Crvene zvezde, ali u razgovoru za klupski sajt nekadašnji mladi reprezentativac Srbije istakao je da je konkurencija velika.



"U svakom klubu postoji konkurencija. Nikad nisam imao problem konkurencije i borbe za poziciju jer kad je zdrava, kao što je kod nas, onda je to garant za uspeh. Tu sam da se borim, cilj mi je da se ustalim na terenu a put do toga je trnovit, stvari u životu moraju da se poklope. I kad nekad mislite da ste blizu, ne moraju planovi da vam se ostvare. Mi smo svi ovde u funkciji kluba, za nas je važno da dostignemo zacrtane ciljeve", ističe Gajić.



Novi trener Dejan Stanković doneo je mnogo novina u rad, Milana je posebno oduševio.



"Mene je fascinirala neverovatna pozitivna energija koju je Mister doneo sa sobom. Mnogo entuzijazma, mnogo volje i želje. Zajedno smo skoro mesec dana, vide se novine koje je uneo, dosta se potencira na taktici, što je očekivano, s obzirom da je proveo većinu karijere u Italiji" , kazao je desni bek.



Crvena zvezda je u Turskoj odigrala dva meča, pobedila je Arku (3:2), remizirala sa Vardarom (0:0), a već sutra je očekuje najozbiljnija provera – Ludogorec.



"Igramo utakmice iz punog treninga, nameštamo se polako, radimo korekcije i iz meča u meč bićemo sve bolji. Ne sumnjam u to jer radimo jako, kvalitetno. Ostaje nam četiri utakmice da sve legne na svoje mesto. Očekujem uspešno i trofejno proleće", zaključio je Gajić, koji je 28. januara u Beleku proslavio 24. rođendan.